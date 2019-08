PRF apreende cerca de 50kg de cocaína com vendedor em São Gonçalo do Amarante/CE

Policiais Rodoviários Federais, em deslocamento pela CE-085, abordaram, por volta das 21h do dia 31/07/19, na altura do km 52 da rodovia, no município de São Gonçalo do Amarante/CE, uma camioneta Pajero que deslocava em atitude suspeita, ocupada apenas pelo motorista, um homem de 38 anos, que se apresentou como vendedor, natural da região Norte do Brasil. O condutor se mostrou bastante nervoso durante a abordagem. Após vistoria detalhada, foi encontrado escondido no veículo, cerca de 50 kg de substância com características de cocaína, acondicionada em vários "tabletes", carga avaliada em mais de um milhão de reais, que deixa de alimentar os "cofres" de criminosos. O indivíduo disse que receberia a quantia de 20 mil reais para transportar o entorpecente, do Norte do país até a capital cearense, e nada mais revelou.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado, junto a carga de entorpecente e ao veículo usado, para à Sede da Polícia Federal em Fortaleza/CE, onde será autuado pelo crime cometido.





- 01 preso;





- 50 kg de substância com características de cocaína;





- 01 veículo apreendido.