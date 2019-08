SOBRAL ANTIGA!

O prédio que abriga, desde 1934, o Colégio Santana, foi construído para palácio residencial (1833 a 1836) do pecuarista granjense, irmão de Pessoa Anta e que viria a ser presidente da Câmara de Vereadores de Sobral e Senador no segundo Império do Brasil, Francisco de Paula Pessoa, o "senador dos bois".





Foi herdado pelo Dr. Paula Rodrigues, filho do Conselheiro Rodrigues Júnior, que em 1916 cedeu o prédio para Sua Excelentíssima Reverendíssima, Bispo-Conde Dom José Tupinambá da Frota, para Palácio Episcopal.





Por Santana Júnior