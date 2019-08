VIOLÊNCIA EM SOBRAL: MULHER É ASSASSINADA A BALA NA COHAB 2; VÍDEO

Na manhã desta terça-feia, dia 27, foi registrado um homicídio no Grande Sinhá Sabóia, precisamente na Cohab 2.

A vítima foi uma mulher identificada como Maria de Jesus Alves da Silva, que foi executada com vários tiros na cabeça.



Policiais civis e militares estão no local, realizando os primeiros levantamentos.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a motivação e autoria do crime.



Sobral já registra 33 homicídios dolosos em 2019.





Mais detalhes a qualquer momento.