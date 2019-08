Violência no trânsito: acidentes deixam 15 mortos no Ceará durante o fim de semana

Ao menos 15 pessoas morreram no Ceará vítimas de acidentes de trânsito ocorridos no fim de semana. Somente na BR-116, foram registrados sete óbitos em três colisões frontais nos trechos que cortam os Municípios de Chorozinho, Beberibe e Morada Nova.

Em Fortaleza, um grave acidente ocorrido na noite de domingo (11) deixou duas pessoas mortas quando um veículo se chocou contra um poste de iluminação pública e, em seguida, capotou. O desastre ocorreu no bairro Jangurussu (zona Sul da Capital). No local, morreram Francisco Eder Paiva da Silva, motorista do veículo Siena; e a passageira Renata Ramalho Frutuoso. Outras quatro pessoas ficaram feridas.





Duas pessoas morreram em consequência de uma colisão lateral entre um automóvel e uma carreta bi-trem na BR-116, no entroncamento com o Ramal de Flores, na altura do quilômetro 178, no Município de Russas, na Região do Vale do Jaguaribe. O desastre aconteceu na madrugada de sábado (10). O condutor do veículo, de 36 anos, e a passageira, de 29 anos, morreram no local do acidente.





O segundo acidente grave na BR-116 aconteceu na altura do quilômetro 97, no Distrito de Cristais, Município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Três pessoas morreram na colisão de um carro de passeio com um caminhão. O fato aconteceu na manhã de sábado (10). Uma mulher de 72 anos está entre os três mortos.





Outros acidentes





* Na rodovia CE-292, no Município de Nova Olinda, um homem identificado por Hercílio Teixeira Cidade morreu vítima de atropelamento.





* Na estrada de acesso ao Sítio Cipó, em Russas, o motoqueiro José Arimar Freire da Silva, 31 anos, morreu em decorrência de uma queda do veículo.





* O mototaxista Francisco Carlos Rodrigues da Silva morre em conseqüência de um acidente ocorrido na noite do domingo no Centro da cidade de Quixadá, durante uma colisão entre duas motocicletas.





* Um homem identificado até o momento apenas por Elias foi vítima fatal de uma colisão ocorrida na noite de domingo (11) no quilômetro 65 da BR-116, no Município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza.





* A dona de casa Maria das Graças da Silva, 42 anos, morreu ao colidir sua motocicleta contra um caminhão. O fato ocorreu na noite do domingo na rodovia estadual CE-263, na comunidade de Sítio Cardeais, no Município de Jaguaruana.





* Em Nova Olinda, um acidente de trânsito causou a morte de Thiago Teles de Sousa, 28 anos, que pilotava uma motocicleta. Ele faleceu no Hospital Regional do Cariri (HRC), na cidade de Juazeiro do Norte.





* Rodolfo Severino Araújo, morreu em Juazeiro após sofrer um acidente na localidade de Sítio Poço, na zona rural do Município de Lavras da Mangabeira.





* O agricultor aposentado José Valdir Carlos de Lima, 72 anos, foi vítima fatal de um atropelamento, na noite do domingo, na cidade de Limoeiro do Norte. Ele trafegava em sua bicicleta quando foi colhido por um automóvel e morreu na hora.





(Fernando Ribeiro)