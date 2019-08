Na manhã deste sábado (3), foi registrado um sinistro envolvendo duas carretas entre os municípios de Granja a Martinópole (CE 362). Um terceiro veículo chocou-se com uma viatura e um reboque da PRE (Policia Rodoviária Estadual), que estava fazendo fiscalização na via.



Felizmente, apesar do violento impacto, no sinistro houve apenas ferimentos leves.

