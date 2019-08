"Zé de Valério" é denunciado pela morte da universitária, nega o estupro e diz que era apaixonado por ela

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) encaminhou à Justiça denúncia contra o vaqueiro José Pereira da Costa, o “Zé do Valério”, pelo assassinato da estudante universitária Daniele de Oliveira Silva, em abril último, no Município de Pedra Branca (a 375Km de Fortaleza). O documento revela que, ao depor, o vaqueiro confessou o homicídio, mas negou ter cometido estupro, apesar de afirmar que tentou beijar a jovem à força e que era apaixonado por ela.





A Promotoria de Justiça de Pedra Branca acusou “Zé do Valério” pela prática dos crimes de homicídio com quatro qualificadoras: motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.





Segundo a denúncia criminal, o fato aconteceu no dia 25 de abril, no Sítio São Gonçalo, zona rural de Pedra Branca. O denunciado teria constrangido a vítima “mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e prática de atos libidinosos, matando-a cruelmente, por motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino”, consta na denúncia.





De acordo com o que foi apurado em laudos, exames periciais e depoimentos, a vítima estava sozinha produzindo queijos artesanais e foi abordada por Valério com uma arma e a obrigou a ir até ao matagal, quando teria cometido os atos criminosos. O promotor de Justiça Rafael Matos de Freitas Morais defende que “a autoria está comprovada pelas oitivas coligidas aos autos”.





O vaqueiro assassino foi procurado durante 78 dias pelas autoridades policiais e, quando foi capturado, confessou a prática do homicídio.





