A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL RECUPERA MAIS UM CELULAR

Uma equipe de Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral recuperou, na manhã de hoje, um celular XIAOMI, modelo REDMI GO, que havia sido furtado no centro de Sobral, no dia 20/07/2019. Após as investigações realizadas pelos Policiais Civis, eles chegaram a uma residência localizada no bairro Alto do Cristo onde encontraram o celular na posse de um homem que alegou ter achado o celular próximo à Prefeitura. Agora, um procedimento por receptação será instaurado pelo Delegado Municipal e o aparelho celular será restituído a seu proprietário. A Polícia Civil ressalta a importância das vítimas de roubos e furtos de celulares comparecerem à Delegacia pra registrar o BO, e alerta a toda população que não comprem aparelhos celulares sem saber sua procedência verdadeira ou sem ter a nota fiscal acompanhando o aparelho. (Sobral 24 horas)

