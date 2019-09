Advogado é preso em flagrante tentando entrar com bilhetes em presídio no Ceará

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), o homem estava com bilhetes contendo mensagens de integrantes de facções criminosas.

Um advogado foi preso na manhã desta terça-feira, 24, enquanto tentava entrar com bilhetes na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV). Alaor Patrício Júnior foi preso em flagrante. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), o homem estava com bilhetes contendo mensagens de integrantes de facções criminosas.





Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará informou em nota que, por meio da diretoria de prerrogativas e do Centro de Apoio ao Advogado, está apurando todos os fatos e acompanhando o caso para garantir a legalidade da prisão e também que o acusado tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. "Informamos que, em caso de infração ao código de ética, a OAB tem o dever de abrir um processo disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)", finaliza a instituição.





