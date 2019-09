Agentes da Guardas Municipal de Sobral participaram de encontro Norte e Nordeste da categoria

Guardas municipais de todo país estiveram reunidos nos dias 12 à 15 de setembro, na cidade do Crato no Ceará, no 4º Encontro Norte e Nordeste das Guardas Municipais (Enneguam), que teve como tema: “Guarda Municipal – Segurança Pública Preventiva e Comunitária”. Na ocasião, uma delegação de profissionais sobralenses estiveram no encontro de fortalecimento da categoria.

Durante o evento, foram debatidos temas de relevância para o fortalecimento institucional das guardas municipais de todo o país com foco na prevenção da violência e na valorização do agente de segurança pública municipal. Pautas como a importância profissional, melhorias estruturais, técnicas e estratégias operacionais foram discutidas por técnicos das diversas guardas municipais do país.





Os dias de encontro, foram muito proveitosos com estudos e palestras que abordaram desde a Política Nacional para as Guardas Municipais, passando por armamento e convênios federais para as guardas, como também aposentadoria especial, segurança preventiva escolar, técnicas operacionais, importâncias das Rondas Ostensivas Municipais, representação política e sindical, entre outros temas de destaque.





A participação da representação de Sobral, composta pelo Subinspetores Cesar, Marcos e Guardas Cristóvão, Alves e Ednaldo, só foi possível graças ao apoio do Sindiguardas/CE, Sindsems e da Comandante da GCMS, Simone Machado, pelo ajuste de escalas de serviços.