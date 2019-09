Assaltante que usava torneira para assaltar é preso no interior do Ceará

De acordo com a polícia, o suspeito fingia que estava usando uma arma embaixo da camisa.

A polícia prendeu , na manhã desta segunda-feira (16), um homem que usava uma torneira para assaltar em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. De acordo com a investigação, o suspeito usava o objeto para fingir estar usando uma arma, escondida sob a camisa, para intimidar a vítima.





Cícero Tarcísio de Sousa Barros, de 23 anos, foi preso por uma equipe do moto patrulhamento da polícia militar após roubar o celular de uma mulher no Bairro Frei Damião.





O suspeito foi autuado pelo crime de roubo, levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e, em seguida, encaminhado para a cadeia pública da cidade.





Fonte: G1/CE