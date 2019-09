Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, o crime aconteceu em São Paulo.

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um homem armado com um revólver assalta o motorista de um carro em uma avenida movimentada. Junto com o vídeo, circula uma legenda que diz que o assalto aconteceu na Avenida Eduardo Girão, em Fortaleza.





A informação foi negada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). Segundo o órgão, o assalto aconteceu em São Paulo.





O assalto aconteceu na avenida do Estado em frente ao mercado municipal na capital paulista.





No vídeo, um homem armado aponta a arma de fogo para o motorista e toma os pertences da vítima. Após o assalto, o suspeito foge com a arma na mão.

pic.twitter.com/fsz1bGir6C Assalto filmado que viralizou nas redes sociais não ocorreu em Fortaleza, diz SSPDS; veja vídeo https://t.co/4BsXkgcnmZ September 19, 2019

Veja mais sobre:

Com informações do portal Diário do Nordeste