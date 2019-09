Cachorro viraliza na internet por dormir com chupeta

O bebê cachorro pertence a moradores de rua e já ganhou até chupeta.

Um bebê cachorro está fazendo sucesso nas praias e ruas de São Vicente (litoral sul de São Paulo). Ele pertence a moradores de rua da cidade praiana e as fotos estão viralizando nas redes sociais: o cãozinho aparece nas imagens divulgadas descansando em uma caminha, com direito a travesseiro, cobertas e até mesmo uma chupeta!

Na cama improvisada, o bebê cachorro, aparece ao lado de um urso de pelúcia. Pelo jeito, aconchego e boa companhia não faltam a este peludo de quatro patas recém-chegado ao planeta.









A postagem na internet





O post do cachorro bebê de São Vicente já conta com algumas dezenas de milhares de visualizações. As fotos chegaram às redes sociais através dos cliques de Renata Macedo de Jesus, de 37 anos, uma fotógrafa que reside em São Vicente. A profissional não resistiu quando viu a cena.





No dia 03/08/2019, o casal, com seu cachorro bebê, circulava pela Rua Quinze de Novembro, no centro da cidade, poucas quadras distante da orla marítima, quando se viu frente a frente com Renata. A rua é um dos principais polos comerciais e financeiros da cidade, razão por que está sempre cheia de pessoas.





O olho da fotógrafa, porém, não se deixou iludir: ali estava uma cena digna de ser registrada. É Renata quem narra o encontro: “eu atravessei a rua para conversar com eles, pedi para fotografar e divulgar, para ver se podia conseguir alguma ajuda”.





O casal concordou no mesmo instante. Eles posaram para as fotos e elogiaram o resultado – como faria, aliás, qualquer casal orgulhoso por ver seu filho em destaque.









Fazendo a diferença





Além da solidariedade e do olho profissional, Renata tem outro motivo para clicar o bebê diferente que vive nas ruas de São Vicente: ela também adotou dois cachorros, com quem divide a casa e a vida atualmente. Quem é pai ou mãe de um cãozinho sempre se sensibiliza ao ver animais em condições inadequadas.





Não se engane: apesar de o cachorro bebê de São Vicente ter algumas regalias, como uma chupeta e uma caminha quente, ele e os seus pais adotivos são moradores de rua e sofrem com todos os transtornos decorrentes desta condição.





Renata afirma que o que chamou a sua atenção foi o fato de que o cachorrinho está agasalhado e assistido. Tem até uma chupeta para sonhar com os dias em que mamava tranquilo na mãe. Os tutores também estão asseados e vestidos, mas moram na rua, onde ninguém deveria morar, independente dos motivos que os levaram para lá.





A fotógrafa diz que pretende reencontrar o casal, que “vive entre o centro e a praia”, para entregar as fotos que pretende revelar. Nos comentários feitos nas postagens, muitos identificam o casal.





Um internauta comentou: “casal querido, eles amam cachorros. Não podem ver um solto na rua e já adotam”. Um belo gesto, concordam? O mundo está repleto de bons exemplos de piedade, caridade, empatia e amor. E você, já fez alguém feliz hoje?





O mundo fica melhor quando nos apoiamos uns aos outros. Isto é verdadeiro para cães, gatos, humanos… Isto vale para todo o mundo!





Nota da Redação: Apesar de parecer fofo e muito lindo, chupetas são prejudiciais para os cachorros. Mas sobre isso vamos comentar em outro artigo, em breve.





Créditos: Globo

Fotos Renata Macedo de Jesus