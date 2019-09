Chefe de facção criminosa fabricava drogas e vendia no cartão de crédito a outros traficantes

Com ele, a polícia apreendeu entorpecentes como mineíta, substância usada para ser misturada, para que as drogas rendessem mais.

Um dos chefes de uma facção criminosa de Fortaleza foi preso, no fim da tarde desta quinta-feira (5), no Bairro Pedras, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), ele fabricava droga e foi encontrado com quase 2,5 quilos de entorpecentes, além de material para o preparo das substâncias e uma máquina de cartão de crédito.





O homem identificado como Flaviano de Almeida Barbosa, de 27 anos de idade, apelidado como F, utilizava também mineíta, substância usada para ser misturada à droga para renda mais.





Maquineta de cartão de crédito





Dentro da residência de Flaviano foram apreendidos 1 quilo de maconha, 1,4 quilo de crack, além de uma pistola e dois cartuchos, sendo um da própria arma, e outro de arma não encontrada. Também foi recolhida uma maquineta de cartão de crédito utilizada pelo suspeito para vender o material para outros traficantes. Ele foi conduzido para o 30º Distrito Policial e, em seguida, foi levado à Delegacia de Capturas. Flaviano já responde por tráfico de drogas, homicídio doloso, roubo de veículos, tentativa de roubo a residência e fuga de prisão.





(Diário do Nordeste)