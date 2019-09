Colação de Grau 2019.1 do UNINTA reuniu cerca de 2 mil pessoas

Com uma noite marcada pela emoção, a Colação de Grau 2019.1 do Centro Universitário Inta (UNINTA), que aconteceu na última quinta-feira (29), fez história na vida de aproximadamente 2 mil pessoas, entre concludentes, familiares e amigos. A solenidade, que aconteceu pela primeira vez no pátio do prédio Anexo D, teve como Presidente a Pró-Reitora de Educação Continuada, Profa. Ma. Eliza Angélica Rodrigues.





Em seu discurso a Presidente da cerimônia assemelhou a trajetória do UNINTA a vida acadêmica dos graduandos que estavam presentes. “Neste mês de agosto, completamos 20 anos de existência e isso significa que há duas décadas esta instituição trabalha para realizar grandes sonhos. A busca diária por ofertar educação de qualidade para os nossos estudantes, que vêm de, aproximadamente, 60 municípios, é o que nos motiva, pois sabemos que essa jornada é longa e árdua, na qual é necessário dedicação e renúncia. Foram todas as noites em claro que os trouxeram até aqui”, colocou a Pró-Reitora..





O formando do curso de Enfermagem, Cicero Felipe manifestou seu contentamento com a ornamentação e organização do momento, “quero parabenizar a estrutura do UNINTA pelo novo espaço, sendo assim muito mais viável para as pessoas que estão colando grau e para os familiares que vêm prestigiar nosso momento tão importante, está tudo incrivelmente lindo”, declarou o egresso.





Durante a solenidade 12 estudantes com o maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de cada curso receberam bolsas de estudos integrais de pós-graduação no UNINTA. A ação é uma iniciativa da Pró-Reitora de Diálogo e Supervisão Institucional, Profa. Esp. Francisca Neide Camelo Martins, que semestralmente agracia os concludentes com essa conquista.





Nesta edição, foram registradas a outorga de grau de 300 acadêmicos dos cursos de Arquitetura, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Serviço Social, Educação Física, Pedagogia, Teologia e Jornalismo.