Com menos de 24 horas do crime, Polícia Civil prende agricultor que matou a esposa com golpes de foice

Após intensas buscas que duraram menos de 24 horas, policiais civis da Delegacia Regional de Crateús prenderam na zona rural do Município de Ararendá (a 330Km de Fortaleza), o agricultor que assassinou a esposa a golpes de foice. O crime de feminicídio aconteceu após mais uma discussão entre o casal, que estava separado há apenas 15 dias. O marido não aceitava o fim do casamento e tinha ciúmes da mulher.





O assassinato da dona de casa Antônia Solange Silva, 46 anos, ocorreu por volta de 14h30 da última quarta-feira (11), no Distrito de Torrões, na zona rural do Município de Ipaporanga (a 375Km de Fortaleza). O assassino atingiu a vítima com vários golpes de foice. A mulher teve morte imediata e o criminoso fugiu.





Ontem, policiais de Crateús descobriram o paradeiro do assassino. Após praticar o feminicídio, o agricultor José Alves Ferreira, 39 anos, conhecido por “Jales”, fugiu de Ipaporanga e foi se esconder na casa de familiares, na localidade de Bonfim dos Carrilhos, na zona rural de Ararendá. No momento em que a casa foi cercada pelos policiais, o suspeito não reagiu nem procurou fugir, sendo rapidamente dominado.





Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Crateús, onde acabou autuado em flagrante por assassinato qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão.





(Blog do Fernando Ribeiro)