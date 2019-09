Concurso público tem salários R$ 4,1 mil; confira o edital

Os cargos têm salários entre R$ 1,4 mil e R$ 4,1 mil

O edital para concurso público da Prefeitura de Sobral foi lançado nesta quinta-feira (20). Serão selecionados 18 profissionais para desempenhar cargos efetivos na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Os salários para as funções variam entre R$ 1,4 mil e R$ 4.160,40.









As vagas destinadas à STDE são de fiscal municipal agropecuário, de nível superior, e técnico em agropecuária de nível médio.





Já os cargos ofertados para o SAAE são analista de gestão e analista de saneamento, de nível superior, e técnico em saneamento, de nível médio.





Na próxima quinta-feira (26), será anunciada a data de início das inscrições. Os interessados a vagas de nível superior devem pagar taxa de inscrição de R$ 130, enquanto as inscrições para os cargos de nível médio ou técnico custa R$ 80.





O concurso será organizado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).





(DN)