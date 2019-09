Confira a prisão de membros de facção envolvidos em ataques terroristas

Veja o vídeo com a prisão de membros de facção que praticaram atos terroristas em Fortaleza. Eles participaram de incêndios de veículos na capital.





Os atentados são orquestrados pelos chefes do crime organizado que protestam contra ações moralizantes do Governo Camilo Santana nos presídios do Estado.





Em tempo





O governador Camilo disse nas redes sociais, hoje, que não dará nenhum passo atrás no plano traçado para combater as facções.





Fonte: CN7