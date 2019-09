DERRAMAMENTO DE SANGUE EM FORQUILHA/CE!

Um achado de cadáver foi registrado na tarde deste sábado, dia 7, por volta das 17h, nas proximidades do Pico da Esperança, município de Forquilha.

A vítima foi identificada como Francisco Cardoso do Nascimento, 31 anos, residia na cidade de Forquilha, no bairro Cidade de Deus.





No corpo havia marcas de tiro. Uma equipe da Perícia esteve no local e recolheu o corpo para ser periciado no IML de Sobral.





A vítima tinha várias passagens pela policia.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





(Sobral 24 horas)