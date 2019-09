Estelionatário procurado em três estados é preso nas dependências do Detran, em Fortaleza

Um estelionatário procurado pela Polícia em, pelo menos, três estados brasileiros, foi capturado no Ceará nas últimas 24 horas. A prisão aconteceu depois que ele tentou praticar mais um de seus crimes: a compra de um veículo com pagamento através de transferência bancária fraudulenta.





Em uma negociação iniciada pela internet, Edmar Batista Nogueira do Nascimento teria acertado a compra de um veículo pertencente a um morador da cidade de Russas (a 163Km de Fortaleza). Porém, o pagamento teria sido realizado através de depósito bancário com um envelope vazio.





Iniciadas as investigações, a Polícia constatou que Edmar teria trazido o veículo para Fortaleza. Policiais civis da Delegacia Regional de Russas, com apoio de inspetores da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), conseguiram localizar o suspeito na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), no bairro Maraponga.





No momento da abordagem, o golpista apresentou um documento de identidade falso, que teria sido comprado no Estado do Mato Grosso do Sul, motivo pelo qual, foi preso em flagrante delito pelo crime de uso de documento falso.





Caçado





Natural do Estado de Rondônia, Edmar Batista está sendo procurado pela prática de estelionatos ocorridos em diversos estados do Brasil. Contra ele, constavam três mandados de prisão em aberto nos estados de Sergipe, Mato Grosso do Sul e Tocantins.





Após a prisão do golpista, o veículo que ele comprou ilegalmente foi apreendido e restituído ao legítimo proprietário.





(Fernando Ribeiro)