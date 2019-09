ESTUDANTE DA EEM DONA MARIETA CALS(CREDE 6) DE CARIRÉ – CE É MEDALHISTA DE OURO NA OBMEP 2018

Faz 14 anos que a OBMEP foi criada, mas, sem dúvidas, a edição de 2018 entrará definitivamente para a história de Cariré. Toda esta importância histórica se deu por conta de um feito: o tão sonhado ouro jamais havia sido conquistado por um estudante deste município, vindo a se consolidar nesta edição. O responsável por esta proeza foi o jovem Daniel Soares Azevedo, de apenas 18 anos, mas dono de um currículo estudantil invejável.

Antes de chegar ao ensino médio, Daniel já se destacava na escola em matemática, e já tinha o ouro da OBMEP como um de seus objetivos. Isso foi o ponta pé para o traçar da sua história de sucesso, a qual começou ainda em 2013, quando o mesmo cursava o 7º ano do ensino fundamental na Escola Cefisa Aguiar, e não parou mais. Menção honrosa nas edições de 2013, 2014 e 2015, a estreia de Daniel no nível 3 (ensino médio), na Escola Marieta Cals, foi logo com uma medalha de bronze, na edição de 2016.





Na edição de 2017, (quando já não se contentava mais com o bronze), Daniel sentiu o sabor amargo de não conseguir seu objetivo maior, ao repetir o bronze do ano anterior. Ignorando o mérito que uma medalha de bronze possui, Daniel encarou aquela medalha como uma derrota, a qual lhe deu forças e serviu para definir estratégias para lutar pelo tão sonhado ouro.





Concomitante à OBMEP, Daniel também participou e logrou êxito em outras olimpíadas. Foi medalhista de bronze na OBA 2016 e ouro na OBA 2018. Na OBFEP, foi bronze estadual nas edições de 2016 e 2017 e ouro estadual em 2018. Na premiação nacional, Daniel foi medalha de prata na OBFEP 2018.





No Desafio Canguru, no qual sua escola estreou em 2018, Daniel foi logo direto para as cabeças, ao conquistar a medalha de ouro.





Todos estes feitos, ao mesmo tempo em que motivavam Daniel, aumentava o seu desejo pelo ouro na OBMEP. Seria para ele a coroação de um ciclo vitorioso, já que o mesmo estava terminando o ensino médio em 2018 e, portanto, este seria seu último ano para participar de olimpíadas.





O final desta trajetória de sucesso não podia ser outro. Na quarta-feira, dia 21 de novembro, os resultados da OBMEP 2018 foram divulgados e, com eles, o tão sonhado ouro de Daniel se concretizou. Ele não só se tornou um dos três privilegiados cearenses do nível 3 a conquistar o ouro, como ficou em 1º lugar no estado: um feito histórico não só para Cariré (que agora entrou para o seleto rol de cidades que possui medalhistas de ouro), como também para o nosso estado.





Na última segunda-feira, dia 26, Daniel foi homenageado pela Secretaria da Educação do Ceará e pela Assembleia Legislativa. Um reconhecimento não só pela sua conquista, mas também por toda a sua perseverança.





Na Escola Marieta Cals, escola na qual Daniel estudou os três anos do ensino médio, o trabalho com olimpíadas é um dos principais projetos. Esta instituição de ensino participa de diversas olimpíadas além da OBMEP, nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como OBA, OBF, OBFEP, Desafio Canguru, OBG, ONHB e OBRAC.





Esta escola vem, ano a ano, alcançando patamares mais elevados de sucesso estadual e nacional. Tal fato pode ser exemplificado com a própria OBMEP. Além da medalha de ouro de Daniel, mais 3 estudantes conseguiram medalha de prata e outros 11 receberam menção honrosa. Além do mais, a Escola Marieta Cals é, pelo 4º ano consecutivo, escola premiada.





Os estudantes medalhistas de prata foram:





- Francilândio Lima Serafim;

- Hemerson Morais Araújo;

- José Tiago Mota Crispim.





Os estudantes que conseguiram menção honrosa foram:





- Ana Gabriela Parente da Ponte;

- Antonio Vandson Azevedo Evangelista;

- Asafe Dayan Rodrigues Aragão;

- Benedito Felipe dos Santos Borges;

- Davi Azevedo de Oliveira;

- Francisca Aline de Paiva Silva;

- Francisco Irandson Martins Silva Pereira;

- Gemerson Silva Araújo;

- Jhonathan Fernandes de Souza;

- Joyce Simões de Aguiar de Oliveira;

- Simone Ribeiro Portela.