Ex-cabo da FAB tenta explodir ex-mulher com dinamite no DF

Segundo a vítima, o homem é integrante do PCC. Polícia investiga se suspeito usava artefatos para destruir caixas eletrônicos.

Um ex-cabo da Aeronáutica foi preso na tarde desta sexta-feira (27/09/2019) por ameaçar matar a ex-companheira e as filhas dela detonando bananas de dinamite na casa. A ocorrência foi registrada em Planaltina de Goiás. Segundo depoimento da mulher, o homem seria integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).





A Polícia Militar do estado vizinho ao DF foi acionada após receber denúncia de violência doméstica. Quando a equipe se aproximava da residência, Brynon Eliezer Santana, 25 anos, fugiu. Horas depois, se apresentou na delegacia do município com advogados. Ele confessou ter puxado os cabelos e apertado os braços da vítima, mas negou a intenção de matá-la com uso de explosivos.





Após acolher a mulher e as crianças, a PMGO localizou no quintal do imóvel do ex-militar artefatos normalmente utilizados por bandidos para explodir caixas-eletrônicos. O local foi isolado e Batalhão de Operações Especiais (Bope) destruiu os petardos.





Dinamites na cintura





Brynon foi indiciado com base na Lei Maria da Penha e por posse irregular de explosivos. Em depoimento na delegacia de Planaltina de Goiás, a mulher agredida conta que, em outro episódio, ela e as filhas foram imobilizadas e tiveram bananas de dinamite presas ao corpo, o que resultou em “intenso sofrimento mental às vítimas”, consta no boletim de ocorrência.





(Metrópoles)

