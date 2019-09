Ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani rasga elogios a Bolsonaro: "Líder para a América do Sul"

Segundo o UOL, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ex-prefeito de Nova York e advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, que chamou o brasileiro de “líder para a América do Sul”.





“Bolsonaro é um homem extraordinário, e o Brasil tem muita sorte em tê-lo. Eu o vejo como um líder para a América do Sul”, declarou Giuliani, segundo o portal UOL. Além disso, o ex-prefeito de Nova York elogiou a postura agressiva do presidente no plenário da ONU.





“Se ele não fosse agressivo, como mudaria as coisas? Se você é fraco e calmo, as coisas vão dar ainda mais errado”, disse o ex-prefeito da maior cidade americana.