FIAT irá investir R$16 bilhões e gerar 16.000 empregos no Brasil

Bolsonaro afirmou que a Fiat-Chrysler investirá R$ 16 bilhões no Brasil até 2024.



Seria então a “maior fase de investimento da empresa no país”.





Ainda segundo Bolsonaro, os investimentos devem gerar 16 mil novos empregos diretos e indiretos.





“Seguimos na direção para resgatar a confiança de quem produz! Afinal, foi uma promessa de campanha”, concluiu.





No mês de maio, Bolsonaro se reuniu, no Palácio do Planalto, com o presidente mundial da Fiat Chrysler Automobiles, John Elkann, e outros executivos do grupo.





Fonte: Conexão Política