Homem morre atropelado após parar em rodovia para ver acidente

Rodovia registrou dois acidentes quase que simultaneamente.

Um homem de 36 anos, identificado como José Claro da Silva Filho, morreu atropelado após parar em uma rodovia para ver um acidente na CE-060, em Várzea Alegre, no Ceará, por volta das 18h deste sábado (31). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já estava no local socorrendo as vítimas do primeiro acidente, constatou o óbito de José Claro.





De acordo com a polícia, momentos antes do atropelamento de José Claro, José Edgley da Silva de Araújo, 23 anos, foi atingido por um veículo desconhecido.





Após o acidente, curiosos pararam na rodovia para ver o acidente, entre eles, José Claro, que foi atingido por uma moto conduzida por Emanoel Felipe de Queiroz Sousa. Claro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





José Edigley, ferido no primeiroa cidente, e o motociclista qeu atropelou José Claro foram socorridos para um hospital local onde receberam atendimento. Emanoel Felipe foi diagnosticado com suspeitas de traumatismo crânio-encefálico e foi transferido para o Hospital Santo Antônio, no município de Barbalha, no Ceará. Já José Edigley foi transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, com fortes dores no tórax.





(Diário do Nordeste)