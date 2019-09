HOMEM É EXECUTADO COM TIROS DE PISTOLA NO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE

Um crime de morte foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 19, no Distrito de Aroeiras.





A vítima, identificada como Valdir Gonçalves Pae Filho, 22, natural do município de Maracanaú, foi executada com vários tiros de pistola em uma oficina. O autor do crime estava em uma motocicleta, fugindo logo após a ação criminosa, tomando rumo ignorado.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender o autor do crime.



A Perícia foi acionada para o local da ocorrência.



A Polícia Civil de Coreaú irá investigar o crime.

Mais detalhes a qualquer momento.