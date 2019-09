Jornalismo UNINTA promove palestras com profissionais da área em novo projeto

Dando continuidade ao “Projeto Encontros”, que convida profissionais para conversarem com os estudantes, a turma de Jornalismo do Centro Universitário INTA (UNINTA) recebeu na noite da última quarta-feira (11) o jornalista e assessor parlamentar Pedro Nobre. O momento é parte da disciplina “Oficina de Telejornalismo”, ministrada pelo Prof. Me. Matheus Salvany.





O encontro aconteceu no estúdio de WebTV do curso e, na ocasião, o jornalista promoveu uma conversa descontraída e bem humorada, contando histórias sobre o início da sua carreira e sua experiência no telejornalismo durante suas passagens pela TV Verdes Mares, TV Diário e TV UNIFOR.





Pedro Nobre falou ainda sobre como funciona a profissão na prática e conteúdos que são vistos pelos estudantes na disciplina, como estrutura da notícia, estrutura do texto jornalístico para TV, e posicionamento em vídeo, além da importância de todo esse material produzido no âmbito acadêmico para quem deseja ingressar nessa área profissionalmente.





“O percurso não é fácil, não pense que você vai se formar e já conseguir uma vaga, quem tem essa sorte, segure a oportunidade, mas nem sempre isso acontece. O segredo é não desistir, desde já separe o seu material de vídeo, de preferência os menos engessados, e comece a guardar, pra ter um bom material pra apresentar quando for em busca de uma vaga”. Disse o convidado.





O “Projeto Encontros” já recebeu a fotógrafa Denise Barbosa e é aberto aos estudantes do curso de Jornalismo, com prioridade de vagas para os titulares da disciplina e que estejam matriculados no atual semestre. Também está prevista como atividade relacionada ao projeto, uma visita a ser realizada pelos estudantes, no dia 2 de outubro, nas dependências da Assembleia Legislativa do Ceará, onde o setor de comunicação será visitado.