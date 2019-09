Medicina: UNINTA divulga processo seletivo para 2020.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Medicina 2020.1. São disponibilizadas 100 (cem) vagas e a participação se dará exclusivamente através do aproveitamento da Nota do ENEM, nas edições de 2017, 2018 ou 2019. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 16 de setembro, no site uninta.edu.br/vestibulares.





Poderão utilizar a nota do ENEM para a seleção aqueles que atingiram o mínimo da pontuação prevista em edital. O processo acontece 100% online, o que extingue a necessidade de o candidato se deslocar até Sobral para realizar qualquer prova. A nota do ENEM será o único critério avaliado.





O valor da inscrição é de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o candidato deverá efetuar o pagamento do boleto até o dia 22 de janeiro de 2020 para confirmar sua participação no processo seletivo.





O período para matrículas acontecerá de 03 a 05 de fevereiro de 2020. O candidato aprovado, bem como o seu fiador, deverão comparecer ao UNINTA para a entrega da documentação, com exceção dos casos citados no edital, que poderão enviar pessoa portadora de procuração específica para finalizar o processo.





Medicina UNINTA – Melhor nota do Brasil





Com o Reconhecimento do MEC em dezembro de 2018, o curso de Medicina do UNINTA recebeu a nota máxima em todos os rigorosos critérios avaliados e está no topo dos cursos de medicina do país.





Acesse o edital pelo link:





https://uninta.edu.br/site/processos-seletivos/processos-seletivos-2020-1/processo-seletivo-2020-1-medicina-pela-nota-enem/