POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Dando continuidade a operação batizada “Os Covardes”, na tarde de hoje, (12/09), no município de Groaíras-CE, uma ação conjunta dos policiais civis da Delegacia Regional de Sobral e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Sobral lograram êxito em prender e dar cumprimento ao Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Capital Cearense, em desfavor de Felipe Pereira Rodrigues (23).





O acusado estava escondido na casa da sogra, na Rua Princesa Isabel, no bairro Cohab em Groaíras. Conforme apurado, o indivíduo ficava escondido no sertão, ou seja, no matagal e vindo abrigar-se, na casa, no entardecer.





No decorrer das investigações, os policiais civis identificaram a residência e aguardaram o momento oportuno, para efetuar a prisão.





Após a realização de todos os procedimentos necessários, o foragido, fora conduzido ao estabelecimento prisional - PIRS, ficando à disposição do Poder Judiciário.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.