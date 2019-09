POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na tarde de hoje (12), a Policia Civil do Estado do Ceará, através da Delegacia Municipal de Sobral cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de ERISON PEREIRA VIANA, decretada em virtude de investigação do crime de tentativa de homicídio ocorrida no dia 04/08/2019. Erison era apontado como suspeito do crime e após informações de que continuava ameaçando a vítima e sua família, foi requerida a prisão preventiva do mesmo e após a expedição do mandado a equipe iniciou diligências, a fim de localizar o representado. O acusado foi localizado, preso e se encontra recolhido na PIRS à disposição da justiça. Erison foi indiciado pela autoria do crime de tentativa de homicídio e ameaça.

Veja mais sobre: Policia