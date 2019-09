MATANÇA NA CIDADE NA CIDADE DE FORQUILHA/CE!

Na noite desta quinta-feira, dia 12, por volta das 20h, foi registrado mais um crime de morte na cidade de Forquilha, na praça Juarez Júnior, no bairro Alto Alegre.





Um homem identificado como Cristiano do Nascimento Monção, 33 anos, natural de Forquilha, foi executado com vários tiros. A vítima respondia procedimento policial por tráfico ilícito de drogas.

Os autores do crime, dois homens, fugiram em uma motocicleta em rumo incerto.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de prender os autores do crime.



A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





Mais detalhes a qualquer momento.