Onda de ataques criminosos no Ceará chega ao sexto dia seguido com um total de 71 atentados, sete já hoje

O Ceará chega nesta quinta-feira (16) ao seu sexto dia de ataques criminosos com o registro de 70 atentados que já atingiram 21 cidades em sete regiões do estado, incluindo a Grande Fortaleza. Na madrugada de hoje, bandido atacaram o Destacamento da Polícia Militar da cidade de Aratuba, no Maciço de Baturité (a 122Km da Capital) e incendiaram uma viatura. Houve, ainda, uma tentativa de incêndio criminoso à base de Operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.





De acordo com o registro das autoridades, os ataques já atingiram as seguintes 10 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (Capital, Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Eusébio, Horizonte, Paracuru, Pindoretama e Pacajus).





No interior, nas seguintes regiões: Cariri (Várzea Alegre, Caririaçu e Juazeiro do Norte), Maciço de Baturité (Baturité e Aratuba), Sertão Central (Quixadá e Quixeramobim), Centro-Sul (Iguatu e Jucás), Vale do Jaguaribe (Russas) e Vale do Curu (Umirim).





Somente na quarta-feira (24), foram registrados 19 ataques, entre eles, o incêndio criminoso a uma caçamba no Quarto Anel Viário, em Caucaia, que deixou um motorista gravemente ferido, com cerca de 48 por cento do corpo queimado. O fato ocorreu no fim da tarde de ontem, no momento em que o veículo se encontrava próximo a uma borracharia. Um grupo incendiou o caminhão e impediu que o motorista desembarcasse.





Atentados hoje





Já na madrugada de hoje (25), bandidos atacaram o pátio de estacionamento da Prefeitura do Município de Iguatu, no Centro-Sul do estado, um dia após a Polícia Militar prender um grupo de 10 pessoas que planejavam atentados criminosos na cidade. O bando é também suspeito de ter incendiado ônibus do transporte escolar na garagem da Prefeitura Municipal da vizinha cidade de Jucás, na noite da última terça-feira (23)





Ainda na madrugada desta quinta-feira, uma caçamba da coleta de lixo da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi incendiada, assim como uma oficina de móveis no bairro Quintino Cunha, na zona Oeste da Capital; e um micro-ônibus na localidade de Quatro Bocas, em Paracuru, no litoral Oeste do estado (a 100Km de Fortaleza).





Veja a seguir a relação dos ataques ocorridos nas últimas 24 horas no Ceará:





QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO





1 – Tentativa de incêndio a um posto de combustíveis no bairro Zumbi, na cidade de Horizonte





2 – Ônibus da Viação Maranguape incendiado na CE-065, bairro Coité, em Maranguape.





3 – Incêndio a um caminhão no bairro Residencial, em Maracanaú





4 – Tentativa de incêndio a um ônibus, em Messejana





5 – Incêndio ao depósito do Demutran, na cidade de Russas, com 3 veículos destruídos





6 – Incêndio a um veículo particular na Rua Antônio Botelho, na Serrinha, em Fortaleza





7 – Incêndio a um caminhão na Avenida Antônio Justa, no bairro Varjota, em Fortaleza





8 – Incêndio ao Posto de Saúde do bairro Maracanãzinho, em Maracanaú





9 – Incêndio a uma caçamba em uma borracharia no 4º Anel Viário, em Caucaia (o motorista foi atingido pelas chamas, ficou em estado grave com 48% do corpo queimado)





10 – Incêndio a um veículo particular na Rua Júlio Braga, próximo ao 5ºDP/Parangaba





11 – Incêndio a um trator da Prefeitura Municipal, no bairro Palmeirinha, em Maranguape





12 – Incêndio a uma van do transporte escolar na Estrada do Fio, no Eusébio





13 – Incêndio a um galpão em uma antiga fábrica de CDs no bairro Tabapuá, na BR-222, em Caucaia





14 – Incêndio de um veículo na Rua Alfredo Mamede, no bairro Novo Mondubim, Fortaleza





15 – Incêndio a um veículo no Centro da cidade de Pindoretama





16 – Incêndio a um depósito de material reciclável, em Maracanaú





17 – Incêndio a um ônibus na Rua Creusa Roque, próximo à Escola Maria Viviane Benevides, na Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza





18 – Incêndio a uma caminhonete modelo F-1000 no bairro Salesianos, na cidade de Juazeiro do Norte





19 – Incêndio no posto de atendimento do CRAS, na cidade de Caririaçu





QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO





1 – Incêndio a uma oficina de móveis, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza





2 – Incêndio de uma caçamba, no Lixão da cidade de Pacajus





3 – Incêndio de veículos no pátio da Prefeitura de Iguatu





4 – Micro-ônibus incendiado na localidade de Quatro Bocas, em Paracuru





5 – Incêndio a uma viatura da Polícia Militar na frente do Destacamento da PM na cidade de Aratuba





6 – Tentativa de incêndio na Base do Samu, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza





7 - Incêndio na Câmara Municipal de Pindoretama





(Blog do Fernando Ribeiro)