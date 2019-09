PADRE OSVALDO EM SUAS PEDALADAS NA AVENIDA DR. GUARANY

Padre Osvaldo Carneiro Chaves (Granja, 21 de outubro de 1923), mais conhecido como Padre Osvaldo Chaves, é um professor e poeta brasileiro. Compôs, aos dezessete anos, os versos do que seria hino de sua terra natal.





Ingressou em 1940 no Seminário Menor de Sobral. Em 1946, matriculou-se no curso de Filosofia do Seminário Maior de Fortaleza. Ordenou-se padre em dezembro de 1951.





Exerceu funções de vigário-auxiliar em Crateús, Acaraú e São Benedito (Ceará), passando, em 1960, a residir definitivamente em Sobral, onde continuou seu trabalho pastoral. Em 1961, passou a dar aulas de Português e Literatura Luso-brasileira na Faculdade de Filosofia Dom José, onde permaneceu por 13 anos. Aposentou-se em 1981.





Seus poemas esparsos foram reunidos sob o título de Exíguas, livro publicado em 1986 e relançado em 2007.





"Padre Osvaldo Chaves" é nome de uma rua e de uma escola pública em Sobral.





Via Joscel Vasconcelos