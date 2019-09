PF descobre milhões em contas da quadrilha que vazou mensagens de Moro e procuradores

Foram mais de R$3 milhões movimentados pelo esquema que tenta desacreditar a Lava Jato.

A Polícia Federal (PF) detectou movimentações milionárias em contas de envolvidos no esquema de vazamento de mensagens no aplicativo Telegram, trocadas entre o então juiz Sergio Moro e procuradores da força-tarefa, com o objetivo de desacreditar a Operação Lava Jato. Contas movimentadas inclusive, por um programador de Brasília, Tiago Eliezer, o Chiclete, preso quinta (19), na segunda fase da Operação Spoofing.





Após a quebra do sigilo bancário, de pessoas próximas a Chiclete, suspeitas de serem laranjas, a PF observou que elas movimentaram cerca de R$3 milhões, nos últimos meses, segundo revelou reportagem da revista semanal digital Crusoé.





Objetivo das investigações, é confirmar se Chiclete é o mentor de Walter Delgati Netto, o hacker conhecido como Vermelho, que invadiu os celulares de autoridades brasileiras, entre elas do ministro da Justiça Sergio Moro.





As investigações também apontaram que Chiclete é um renomado hacker na deepweb, o submundo da internet, onde costumam acontecer operações criminosas.





(Diário do Poder)