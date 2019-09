PM é baleado com tiro de fuzil na cabeça

O estado de saúde do policial é grave, diz Secretaria de Saúde.

Um policial militar foi baleado com um tiro de fuzil na cabeça quando participava de um patrulhamento motorizado perto da estação de trens de Triagem, na zona norte do Rio.





Policiais do Comando de Polícia Pacificadora (PCC) suspeitaram de dois homens numa motocicleta e abordaram a dupla. No momento em que os militares revistavam os dois suspeitos, tiros de arma de longo alcance foram disparados contra os policiais. Os tiros, de acordo com a Polícia Militar, teriam sido efetuados do conjunto habitacional Morar Carioca, do programa Minha Casa Minha Vida, e acertaram o policial na cabeça. Socorrido pelos colegas, o militar foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, zona norte da cidade.





A Secretaria Municipal de Saúde informou que “o estado de saúde do policial é grave”.





Desde o início do ano, 41 policiais militares morreram no combate ao crime organizado ou no confronto com assaltantes ou em emboscadas. (Agência Brasil)