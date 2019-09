Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de estuprar a própria filha em Camocim

Um homem de 30 anos foi preso nesta sexta-feira (6), pela Polícia civil do Estado do Ceará (PCCE), no bairro Praia, em Camocim, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). Ele é suspeito de cometer estupro contra a própria filha, uma criança de 13 anos, crime este também ocorrido naquele município. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Camocim, onde foi instaurado inquérito policial referente ao ocorrido.

Dr. Herbert Ponte e Silva (Delegado Regional de Camocim)





No último domingo, 1º de setembro, policiais civis tomaram conhecimento que duas menores, uma de 17 e outra de 13 anos, estavam em um hospital do município e que a mais jovem fora vítima de estupro praticado pelo próprio pai, naquela noite. De posse das informações iniciais, os agentes de segurança foram até a unidade de saúde e localizaram as duas jovens. Elas foram levadas à delegacia, acompanhadas de parentes, onde todos prestaram depoimento sobre o ocorrido.





Segundo o que foi informado, o crime aconteceu no momento em que a adolescente, enteada do suspeito, foi ao hospital para visitar a sua mãe. A garota de 13 anos estava em casa com o pai, tempo esse que foi realizado o abuso. Ao perceber a chegada de pessoas no imóvel, o agressor fugiu. Após o procedimento na delegacia, a vítima foi encaminhada para exames médicos. Os policiais deram início às buscas ao infrator. Ele chegou a ir à unidade da Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado.





A partir do que foi apurado, foi solicitado mandado de prisão preventiva para o agressor, pedido que foi atendido pelo Poder Judiciário local. Na manhã desta sexta, os policiais civis, comandados pelos delegados Herbert Ponte e Cláudio Marcílio, saíram em diligência e prenderam o suspeito em um imóvel situado na Rua General Sampaio. O acusado foi levado para a Delegacia Regional de Camocim, onde foi autuado por estupro de vulnerável e após todos os procedimentos foi colocado à disposição da Justiça.