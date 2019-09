POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais Civis do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, durante plantão extraordinário, objetivando evitar possíveis ataques das facções, socorrem criança que já estava desfalecida. O caso se deu durante diligência no bairro Novo Caiçara, quando os policiais atenderam o pedido de um homem o qual pedia socorro para uma criança. De pronto os Policiais Civis prestaram socorro, levando a criança de nome Maria Irislane (1 ano e 9 meses), juntamente com sua genitora Maria Izaiane para o Hospital Regional de Sobral, onde a criança fora prontamente para emergência, visto que estava desvanecida. Graças ao socorro rápido dos Policiais Civis e o pronto e eficiente atendimento do Hospital Regional de Sobral, a criança passa bem e passará por uma série de exames.





(Sobral 24 horas)