POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ROUBO

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral deram cumprimento ao Mandado de Prisão em desfavor de Leonardo Mendes Carneiro (“Leonardo”), 28 anos, acusado do crime de roubo ocorrido no bairro das Pedrinhas, no dia 12/06/2019, quando o apartamento de uma universitária foi invadido e o suspeito subtraiu vários pertences da vítima. O acusado já responde por outro crime de roubo e agora se encontra preso na Penitenciária de Sobral à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)