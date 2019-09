Polícia Civil deflagra operação em Sobral nesta quinta-feira (19)

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), uma operação no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. A ação, desenvolvida pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Sobral, tem como objetivo o cumprimento de 27 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa, envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios, porte e posse ilegal de arma de fogo, receptação.





A ofensiva é realizada por mais de 100 policiais civis em 23 viaturas. Mais detalhes sobre a ação policial serão repassados ao longo do dia.





(Sobral 24 horas)