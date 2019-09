Polícia Civil faz megaoperação nesta quarta-feira contra facções criminosas na cidade de Chorozinho

Dezenas de delegados, inspetores, escrivães e peritos, de várias delegacias e departamentos da Polícia Civil do Ceará, realizam desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (25), mais uma megaoperação contra o crime organizado. Desta vez, o “alvo” das ações policiais é a cidade de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Com o apoio da Polícia Militar e de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), estão sendo realizadas diligências para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes de drogas, homicidas e foragidos da Justiça.





Esta é a segunda operação contra o crime com tamanho aparato policial. Na semana passada, o “alvo” foi a cidade de Sobral, na Região Norte do estado, onde cerca de 15 pessoas foram detidas, entre elas, uma estudante de Direito estagiária no Fórum daquela Comarca, acusada de transmitir informações de ações policiais e da Justiça ao seu namorado, que seria traficante de drogas.





A operação de hoje está sendo realizada desde às 6 horas. Vários endereços estão sendo alvo das ações de cumprimento de mandados judiciais. (Fernando Ribeiro)