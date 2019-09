PRF faz grande apreensão de fuzis, munições e dinamite e é parabenizada por Sergio Moro

Através das redes sociais, o Ministro da Justiça, Sergio Moro, parabenizou a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por uma apreensão na Bahia.

Segundo a matéria compartilhada por Moro: “A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois fuzis 5.56, 40 dinamites, cerca de 155 munições calibre 5.56, dois Coletes balísticos, algemas, carregadores, apetrechos utilizados na detonação de material explosivo e um veículo Fiat/Toro com registro de roubo. A ação aconteceu na noite desta segunda-feira (16), durante fiscalização da PRF no Km 170 da BR 110, trecho do município de Ribeira do Pombal (BA).





Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade, quando perceberam o condutor de uma Toro realizar manobra brusca na rodovia e logo em seguida abandonou o veículo e fugiu. De imediato a equipe iniciou os procedimentos de busca no sentido de capturar o fugitivo.





Em uma revista minuciosa no carro, os agentes encontraram dois fuzis M-15 calibre 5.56; 155 munições calibre 5.56; 40 “bananas” de explosivos (dinamites) do tipo emulsão encartuchada; 52 espoletas; dois coletes balístico; quatro carregadores; uma algema; pavis detonantes e diversos apetrechos que são utilizados na detonação de material explosivo.”

