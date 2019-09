RESSURREIÇÃO AM 1460 - ESTREIA NESTA SEGUNDA-FEIRA (16), O PROGRAMA RAIO-X

Apresentado de segunda a sexta-feira das 06:00 às 08:00 horas, na rádio Ressurreição AM 1460, o prefixo de maior audiência na Região Noroeste do Estado. O Programa tem a incumbência de deixar o ouvinte bem mais informado por toda semana, com um resumo de notícias policiais, políticas e sociais. Com participação no ar do ouvinte e sempre com convidados especiais, o programa se transformará numa boa interatividade de amigos proporcionando aos ouvintes e internautas as informações em tempo real e com imparcialidade.

