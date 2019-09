Sinpol e Assembleia farão homenagem aos 211 anos de fundação da Polícia Civil do Ceará

Uma sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado, que será realizada nesta quinta-feira (19), vai comemorar os 211 anos de criação da Polícia Civil do Ceará. Membros do presente e do passado da instituição estarão representados por escrivães, inspetores e delegados que serão homenageados durante a solenidade. O Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol) está à frente do evento.





Para o presidente do Sinpol, o escrivão e deputado estadual Tony Brito, a categoria ainda não tem razões para comemorações, mas destacar o empenho dos profissionais é de fundamental importância: “O evento busca prestar reconhecimento simbólico ao trabalho de escrivães, inspetores, peritos e delegados, profissionais que diariamente atuam na investigação criminal e consequentemente na prevenção de ações criminosas”, assinala.





Para o deputado, “a Polícia Civil do Estado do Ceará conta com homens e mulheres abnegados na proteção da nossa sociedade e enfrenta alguns problemas como os salários baixos e a retaguarda jurídica que ainda não atende ao que nós, policiais civis, consideramos adequado. Através da nossa entidade representativa, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará, temos encampado a luta pela valorização da nossa Polícia Judiciária e equiparação dela como a melhor Polícia civil do País”.





No começo do ano, a apreensão de mais de cinco toneladas de explosivos durante os ataques realizados pelas facções a coletivos e prédios públicos, a redução do número de homicídios, com prisões estratégicas de líderes de facções, além da apreensão de armas e drogas realizadas nas distritais representaram algumas das constantes ações da Polícia Civil que impedem a ocorrência de crimes de maior gravidade.





A sessão solene vai acontecer a partir das 15 horas desta quinta-feira no Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará.





(Fernando Ribeiro)