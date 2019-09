SOBRAL ANTIGA!

A Cidao foi estruturada entre os anos 1914 e 1918 no bairro Cruz das Almas, hoje Bairro Derby e foi, junto com a Fábrica de Tecidos de Sobral, responsável por dinamizar a economia local e fortalecendo o papel regional de Sobral. A demolição de sua estrutura histórica em 2009, proporcionou um novo uso do seu território, onde ali se instalou o Instituto Federal do Ceará-IFCE. Viriato de Medeiros, cidadão Sobralense, com forte poder de articulação no cenário político nacional, foi o responsável direto na concretização do projeto da CIDAO, conseguiu junto ao Governo Federal, na época presidido por Venceslau Brás, um conjunto de benefícios que viabilizaram a instalação da indústria. A CIDAO inseriu Sobral na divisão espacial da produção oleaginosa, na qual a exportação para a Europa era realizada via porto de Camocim e mantinha através de Recife relações comerciais com outras cidades brasileiras. Em 1947, a crise de matéria prima, provocou a paralisação da CIDAO em Sobral, mas no ano seguinte passaria por um processo de modernização maquinária, aumentando sua capacidade produtiva, atingindo em 1950 a maior produção estadual de óleo de mamona e oiticica, sendo responsável por 50% da produção do estado. Após os momentos de auge, a produção interna foi sendo reduzida, devido ao cenário mundial de inovação tecnológica e organizacional, não acompanhado pela companhia, culminando no seu fechamento ocorrido na década de 90.





Via Joscel Vasconcelos