STF agenda para 4ª ação que pode tirar Lula da cadeia

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, incluiu na pauta a ser dicutida na próxima quarta-feira (25) o julgamento sobre a ordem das manifestações finais de réus e delatores nas ações penais.





Se o resultado obtiver maioria, há a possibilidade de anulação de sentenças da Operação Lava Jato, entre elas a do ex-presidente Lula, no processo do sítio de Atibaia.





O precedente já foi estabelecido anteriormente, já que processo será similar ao que anulou a condenação de Bendine pela segunda turma.





Nas redes sociais, as reações à notícia foram extremas. Parlamentares e vozes opositoras ao ex-presidente alertavam seus seguidores do que poderia ser o "golpe final contra a Lava Jato".





Para a mesma quarta-feira (25), está agendada uma manifestação contrária à corte, à favor da CPI da "Lava Toga" e pelo Impeachment dos Ministros do STF.





