Acidentes de trânsito matam cinco pessoas nas estradas cearenses durante o fim de semana

Cinco pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito ocorridos nas últimas 72 horas no estado do Ceará. O caso considerado mais grave pelas autoridades da Segurança Pública Estadual aconteceu na noite do domingo (6), quando dois jovens, com idades entre 18 e 19 anos, morreram em uma colisão de motocicletas no Município de Tabuleiro do Norte, na Região do Vale do Jaguaribe (a 216Km de Fortaleza).



O casal teve morte imediata após a colisão que ocorreu na localidade de Tapera, na zona rural de Tabuleiro do Norte. O jovem foi identificado por Laírton, de 19 anos; e Bruna, 18. Ambos sofreram lesões graves e morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Núcleo da Perícia Forense (Pefoce) da cidade de Russas.

Ainda na tarde de sexta-feira (4), a estudante Thalia Ketlen Reis Maia, de apenas 7 anos de idade, morreu ao ser atropelada por um veículo no momento em que atravessava a rodovia estadual CE-040, no Distrito de Parajuru, no Município de Beberibe, na região Litoral Leste do estado (a 74Km de Fortaleza). A criança voltava da escola e ao descer da van do transporte escolar tentou atravessar para a margem oposta da rodovia (na frente de casa) quando foi colhida pelo veículo e atirada à distância, tendo morte imediata.

Outros acidentes

Na rotatória da rodovia estadual CE-176, no Município de Assaré, na Região Sul do estado, o Cariri (a 491Km de Fortaleza)., um acidente deixou uma pessoa morta e outras três feridas na tarde de sexta-feira passada (4). O desastre aconteceu quando o piloto de uma moto invadiu a via preferencial e foi colhido por um caminhão. O motoqueiro teve morte imediata e três pessoas que ocupavam o caminhão ficaram feridas quando o veículo desde um barranco.

Um piloto de uma motocicleta morreu em um acidente registrado na tarde do domingo (6), na CE-040, proximidades da localidade de Choró Vaquejador, no Município de Beberibe, no Litoral Leste (a 74Km de Fortaleza). A vítima não foi identificada.

(Fernando Ribeiro)