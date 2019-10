Acusado de tráfico é baleado após trocar tiros com PMs em Santa Quitéria

Um homem acusado de tráfico de drogas foi baleado na tarde desta quinta-feira (03), após trocar tiros com policiais miliares próximo a um hotel, no centro de Santa Quitéria.





A Polícia foi acionada, dando conta de que um indivíduo suspeito estava hospedado na pousada. Ao chegar no local, a composição bateu na porta do quarto, quando Carlos Daniel Bezerra dos Santos, 20, demorou a abrir, pulou a janela e saiu pelos fundos. Logo em seguida, ele efetuou disparos contra os policiais e atirou a arma e os entorpecentes dentro do rio.





A dois quarteirões do fato, os policiais atingiram o acusado com um disparo na coxa, vindo a cair e ser capturado. Ele foi atendido no Hospital Municipal e em seguida, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





Fonte: A Voz de Sta. Quitéria