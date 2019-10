Assaltantes usam máquina de cartão para roubar mulher em São Paulo

Vítima foi sequestrada na zona sul da cidade na noite desta terça (1) enquanto falava ao celular; ela foi encontrada por meio do GPS do aparelho.





Um grupo de três assaltantes foi preso na noite desta terça-feira (1) após abordar uma mulher, forçá-la a entrar em um carro e tentar usar máquinas de cartão para roubar o dinheiro da vítima. O assalto ocorreu próximo à estação Jurubatuba da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).





A mulher foi abordada por volta das 19h e, no momento, falava ao celular com o marido. Ao perceber uma movimentação estranha, o homem ligou para a Polícia Militar. Após o comunicado, os policiais passaram a monitorar o aparelho da mulher por meio do GPS. O veículo foi encontrado perto da Ponte João Dias, também na zona sul.





Os três criminosos foram presos, uma arma foi apreendida e eles vão depor por extorsão. O caro foi registrado no 89º DP Portal do Morumbi.





Fonte: Último Segundo