Projeto de Moro diminui 53% dos homicídios nas 5 cidades em que foi implementado

O Sucesso do Ministério da Justiça em combater a violência no país obtém mais um trunfo. Em um mês, o projeto elaborado por Sergio Moro que reforçou o policiamento em cinco cidades do país levou a uma queda de 53% nos homicídios e 40% nos roubos.





O programa, que é chamado de “Em Frente, Brasil” prevê que forças de segurança federal, estaduais e municipais atuem juntas no combate ao crime. Ele estám sendo testado em Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).





Segundo dados divulgados pelo governo federal, em setembro do ano passado, as cinco cidades registraram 83 assassinatos; no mês passado, com o projeto comandado por Sergio Moro, as ocorrências caíram para 39.





O número de roubos também apresentou queda brusca e passou de 3.500 para 2.316, conforme balanço divulgado pelo governo.





Fonte: República de Curitiba