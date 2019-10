Caso isoladíssimo, diz Ivo Gomes sobre a onda de abusos sexuais contra crianças dentro das escolas

Em entrevista ao programa Nos Bastidores da Política, na Rádio Tupinambá, nessa quarta-feira (30), o prefeito Ivo Gomes (PDT) falou sobre as denúncias de abuso sexual que teriam como vítimas, crianças de escolas da rede pública municipal de Sobral. “Até hoje, não há ninguém, de Sobral, indiciado em inquérito policial, por estupro de criança. Neste momento, o servidor suspeito de molestar uma criança de três anos, numa creche, que, ainda, não foi indiciado, porque o inquérito policial não foi concluído, está afastado”, explica.





Ainda segundo o prefeito, “eu determinei a abertura, na Prefeitura, de um Processo Administrativo Disciplinar; determinei o afastamento temporário do suspeito, enquanto se apura. Se chegar à conclusão de que a pessoa é culpada, ela será demitida. Se a Polícia constatar isso, a pessoa deve ser presa”. Ainda sobre a denúncia de abuso de uma menina de três anos, dentro de uma creche, o prefeito disse que, “em Sobral, são casos isoladíssimos. E todas as providências foram tomadas. São 35 mil crianças e adolescentes, que estão todo dia em 60 escolas, que a gente alimenta, têm atenção, carinho e amor”, reforçou.









JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃES

Fabrícia do Carmo (de calça, segurando o cartaz) é mãe da criança de três anos que foi abusada sexualmente na creche. Ela faz apelo à ministra Damares.





Nessa quarta-feira (30), a sensação de revolta tomou conta de pais de alunos na saída da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Emílio Sendim, no bairro Domingos Olímpio, em Sobral, norte do Ceará. Os pais, que organizaram um protesto, dividiam espaço com equipes de policias militares e guardas municipais, em frente à instituição de ensino. A notícia era que o professor, investigado pela Polícia por práticas sexuais com um menino de 10 anos de idade, dentro da Escola de Ensino Fundamental José Parente Prado, no bairro Sumaré, estaria dando aulas normalmente. “Eu soube por alguns pais. A diretora disse que não sabia de nada, depois afirmou que ele tinha passado 10 dias aqui na escola, até ser afastado pela direção. A presença dele, em sala de aula, é um risco para nossas crianças”, reclamou o mecânico Alisson Santos (29), pai de uma menina de 8 anos.





Antônia Fabrícia do Carmo, mãe da menina de 3 anos, que foi abusada sexualmente por um servidor dentro do Centro de Educação Infantil Terezinha de Jesus Ponte Aragão, no Grajaú, também reforçou a manifestação. Com um cartaz, a mãe chama a atenção da Ministra Damares, dos Direitos Humanos, Família e Mulheres. “Eu vim ao protesto, e estou ao lado das mães. Agora, estou pedindo força a Deus para correr atrás de Justiça. A investigação, no caso da minha filha, está em segredo de Justiça. E eu quero ver o resultado”, pede.

Policiais militares foram acionados para acalmar os ânimos dos pais, revoltados, na saída da escola (Foto: Davi Rodrigues).





Em entrevista ao radialista Gegê Romão, o conselheiro tutelar de Sobral, Sândalo Linhares, informou que tem acompanhado casos, tanto da rede pública municipal, quanto da rede estadual de ensino, de abusos de crianças, por professores em escolas da periferia de Sobral. “Todos os acusados foram afastados de suas funções. Os casos foram noticiados ao Ministério Público. Esperamos que a Justiça dê o encaminhamento para a prisão dessas pessoas”, explica o conselheiro, e complementa. “Este ano, o Conselho Tutelar tem na faixa de 10 a 15 desses casos em escolas; mais da rede pública do município, na sede e distritos”, finaliza.





O jornal Sobral Post já solicitou do Conselho Tutelar de Sobral, e aguarda o levantamento completo sobre as denúncias dos casos de abusos sexual nas escolas. A solicitação já tem mais de uma semana.





Por Marcelino Júnior / Sobral Post