Com 38,8°C, Sobral marca a maior temperatura máxima do Brasil nas últimas 24 horas

Caracteriscamente um município conhecido por suas temperaturas elevadas, Sobral atingiu o auge das médias de todo o Brasil e registrou um pico de 38,8°C, junto com outras três cidades nordestinas e registrou a maior temperatura do País nas últimas 24 horas. São elas Pão de Açúcar (AL), Floresta (PE) e Castelo do Piauí (PI), nesta última quarta-feira (23).





Este registro é o segundo maior de Sobral em 2019. Há um mês, no dia 23 de setembro, o município da Região Norte marcou 39,3°C. O monitoramento é feito pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Parambu, no Sertão dos Inhamuns, também figurou no ranking das cinco maiores temperaturas, com 38,6°C. Em Fortaleza, nessa quarta-feira, registrou-se 34,5°C, ligeiramente acima da normal climatológica para a Capital.





Explicação





Em terras já quentes, entre os meses de setembro e novembro, a temperatura tende a ser maior que o comum. A explicação está no fenômeno climático "Br-O-Bro", que acontece neste período e é o responsável pelo forte calor.





Conforme a Funceme, a "quentura" atinge mais facilmente o Interior devido a altitude e também a força dos ventos que sopram do mar, que vai ficando menor à medida que eles avançam sobre os territórios.





Médias no Ceará





Para este mês, a temperatura máxima média para Morada Nova é 35,9°C. Em Fortaleza, as médias costumam variar entre 31,2°C e 31,5°C.





